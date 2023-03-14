السعودية اليوم / سموُّ أميرِ منطقة حائل يرعى افتتاحَ المؤتمر الإقليمي الأول للبيئات الصحراوية



حائل 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واس

رعى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل اليوم، حفل افتتاح "المؤتمر الإقليمي الأول للبيئات الصحراوية" الذي تنظّمه ‫الجامعة‬ - ممثلة بكلية العلوم- تحت عنوان "البيئة والتنمية المستدامة في منطقة حائل ".

وألقى عميد كلية العلوم رئيس اللجنة العليا بالمؤتمر الدكتور خلف بن مسلم العنزي، كلمة بيَّن فيها أن المؤتمر يهدف إلى الخروج بتوصيات تخدم مستقبل البيئات الصحراويةِ في المملكة عامة وفي منطقة حائل خاصة، فيما يخص حماية التنوع الأحيائي والغطاء النباتي، واستدامة الموارد الطبيعية والمياه، وطرق الاستثمار الأمثل في البيئات الصحراوية، كذلك عرض الجهود التي تبذلها وزارة البيئة والمياهِ والزراعةِ والمراكز الوطنية والمحميات في الحفاظ على البيئة وتوعية المجتمع بأهمية تنمية وحماية البيئة.

وأفاد أن المؤتمر شهد مشاركة تسعةَ عشرَ متحدثًا من الخبراءِ والمتخصصينَ والأكاديميين لتغطيةِ خمسة محاورَ أساسيةٍ على مدار ثلاثة أيام تشمل التنوعَ الأحيائيّ وإدارةَ المواردِ الطبيعيةِ والتنمية المستدامة والاستثمار والسياحة والمحميات والمتنزهات الطبيعية في البيئاتِ الصحراويةِ، كما تم مشاركة خمسة وعشرين ملصقًا علميًّا على مدى يومين لمتخصصين وطلاب دراسات عليا من جامعة حائل وعدة جامعاتٍ سعوديةٍ.

وأشار إلى تعدد أنواع التضاريسِ الجغرافيةِ في منطقةِ حائل؛ مما يجعلها بيئة مناسبة لتوطن العديد من الكائنات الحية، إضافة إلى التباين الجغرافي ووجود تنوع في الغطاء النباتي؛ وهذا يجعلها فرصًا جيدة للاستثمار في المنطقة، كما تُعدّ صحراء النفود الكبرى من أهم التكوينات الصحراوية في منطقة حائل، بالإضافة إلى بعض التكوينات الصحراوية الأخرى، وكذلك تتميزُ حائل بتربتِها الصالحةِ للزراعةِ، ووفرةِ المياهِ الجوفيةِ؛ مما جعلها من أهم المناطق الزراعية في المملكة .

من جانبه؛ ألقى الدكتور تركي خلوفة عسيري، كلمة المشاركين في المؤتمر أشاد فيها بجهود جامعة حائل في مجال البيئة والمحافظة عليها ، مبينًا أن المؤتمر يأتي انطلاقًا من اهتمام الجامعة بهذا الجانب.

من جهته، أشار مدير عام التنوع الأحيائي بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس قتيبة السعدون، إلى جهود الوزارة في مجال الاهتمام بالبيئات الصحراوية التي تتوافق مع رؤية

بعدها ألقى رئيس جامعة حائل الدكتور راشد بن مسلط الشريف كلمة أبان فيها أن ما تقوم به الجامعة من جهود جاء نتيجة للاهتمام والدعم المتواصل، والرعاية المستمرة من القيادة الرشيدة، وكذلكَ الدعم المتواصل منْ سموِّ أميرِ منطقةِ حائل وسموِّ نائبِهِ في ظل جهود وزارة التعليم الرامية لتطوير منظومة التعليم الجامعي ، مشيدًا بما حققته المملكة من مراكز متقدمة في مؤشرات الأداء البيئي متفوقة على العديد من الدول في المحافظة على البيئات الطبيعية وحمايتها، ومنع انقراض الأنواع النادرة من الكائنات الحية، مشيرًا إلى اختيار الموقع الصحراوي لتدشين "المؤتمر الإقليمي الأول للبيئات الصحراوية" الذي تنظمه الجامعة على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة عدد من المتحدثين، ليحقق جهود وزارة التعليم، والجامعة في الاهتمام بالبيئات الصحراوية، آملاً أن يحقق المؤتمر أهدافه وغاياته .

وفي ختام المؤتمر كرَّم سموُّ أمير منطقة حائل المتحدثين والرعاة والمشاركين.

// انتهى //

22:36ت م

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حائل 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واسرعى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل اليوم، حفل افتتاح "المؤتمر الإقليمي الأول للبيئات الصحراوية" الذي تنظّمه ‫الجامعة‬ - ممثلة بكلية العلوم- تحت عنوان "البيئة والتنمية المستدامة في منطقة حائل ".وألقى عميد كلية العلوم رئيس اللجنة العليا بالمؤتمر الدكتور خلف بن مسلم العنزي، كلمة بيَّن فيها أن المؤتمر يهدف إلى الخروج بتوصيات تخدم مستقبل البيئات الصحراويةِ في المملكة عامة وفي منطقة حائل خاصة، فيما يخص حماية التنوع الأحيائي والغطاء النباتي، واستدامة الموارد الطبيعية والمياه، وطرق الاستثمار الأمثل في البيئات الصحراوية، كذلك عرض الجهود التي تبذلها وزارة البيئة والمياهِ والزراعةِ والمراكز الوطنية والمحميات في الحفاظ على البيئة وتوعية المجتمع بأهمية تنمية وحماية البيئة.وأفاد أن المؤتمر شهد مشاركة تسعةَ عشرَ متحدثًا من الخبراءِ والمتخصصينَ والأكاديميين لتغطيةِ خمسة محاورَ أساسيةٍ على مدار ثلاثة أيام تشمل التنوعَ الأحيائيّ وإدارةَ المواردِ الطبيعيةِ والتنمية المستدامة والاستثمار والسياحة والمحميات والمتنزهات الطبيعية في البيئاتِ الصحراويةِ، كما تم مشاركة خمسة وعشرين ملصقًا علميًّا على مدى يومين لمتخصصين وطلاب دراسات عليا من جامعة حائل وعدة جامعاتٍ سعوديةٍ.وأشار إلى تعدد أنواع التضاريسِ الجغرافيةِ في منطقةِ حائل؛ مما يجعلها بيئة مناسبة لتوطن العديد من الكائنات الحية، إضافة إلى التباين الجغرافي ووجود تنوع في الغطاء النباتي؛ وهذا يجعلها فرصًا جيدة للاستثمار في المنطقة، كما تُعدّ صحراء النفود الكبرى من أهم التكوينات الصحراوية في منطقة حائل، بالإضافة إلى بعض التكوينات الصحراوية الأخرى، وكذلك تتميزُ حائل بتربتِها الصالحةِ للزراعةِ، ووفرةِ المياهِ الجوفيةِ؛ مما جعلها من أهم المناطق الزراعية في المملكة .من جانبه؛ ألقى الدكتور تركي خلوفة عسيري، كلمة المشاركين في المؤتمر أشاد فيها بجهود جامعة حائل في مجال البيئة والمحافظة عليها ، مبينًا أن المؤتمر يأتي انطلاقًا من اهتمام الجامعة بهذا الجانب.من جهته، أشار مدير عام التنوع الأحيائي بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس قتيبة السعدون، إلى جهود الوزارة في مجال الاهتمام بالبيئات الصحراوية التي تتوافق مع رؤية السعودية 2030 على مكافحة التصحر.بعدها ألقى رئيس جامعة حائل الدكتور راشد بن مسلط الشريف كلمة أبان فيها أن ما تقوم به الجامعة من جهود جاء نتيجة للاهتمام والدعم المتواصل، والرعاية المستمرة من القيادة الرشيدة، وكذلكَ الدعم المتواصل منْ سموِّ أميرِ منطقةِ حائل وسموِّ نائبِهِ في ظل جهود وزارة التعليم الرامية لتطوير منظومة التعليم الجامعي ، مشيدًا بما حققته المملكة من مراكز متقدمة في مؤشرات الأداء البيئي متفوقة على العديد من الدول في المحافظة على البيئات الطبيعية وحمايتها، ومنع انقراض الأنواع النادرة من الكائنات الحية، مشيرًا إلى اختيار الموقع الصحراوي لتدشين "المؤتمر الإقليمي الأول للبيئات الصحراوية" الذي تنظمه الجامعة على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة عدد من المتحدثين، ليحقق جهود وزارة التعليم، والجامعة في الاهتمام بالبيئات الصحراوية، آملاً أن يحقق المؤتمر أهدافه وغاياته .وفي ختام المؤتمر كرَّم سموُّ أمير منطقة حائل المتحدثين والرعاة والمشاركين.// انتهى //22:36ت م0264

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