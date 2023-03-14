السعودية اليوم / مبادرة إثراء فلوريدا تنظِّمُ اللقاءَ الثاني بعنوان (الحياة الصحية للمبتعث)



واشنطن 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واس

نظَّمَت مبادرة إثراء فلوريدا، التابعة للنادي الطلابي السعودي في جامعة فلوريدا بمدينة جينزفيل لقاءَها الثاني في نسختها الرابعة بعنوان (الحياة الصحية للمبتعث) قدمها أخصائي العلاج الطبيعي طالب الماجستير في كلية الصحة والأداء البشري محمد حسان العبادي.

وتتطرق العبادي - خلال اللقاء- إلى أهمية الحياة الصحية للمبتعث سواءً الجسدية أم الاجتماعية أم العقلية وعلاماتها، وكيف يمكن له أن يقيم حياته ويعرف هل هي صحية من عدمها، وكيف يطورها لتصبح صحية قدر الإمكان.

كما عرج العبادي على أهمية ممارسة النشاط البدني للحفاظ على الصحة والابتعاد عن السمنة وأعراضها والأمراض المصاحبة لها، وبالأخص ألم أسفل الظهر وكيفية التخلص منه، فضلاً عن الحياة العملية الصحية في المكتب، ومنها بعض الطرق التي تساعد على ذلك؛ كتعديل وضع الكمبيوتر والحركة بين فترة وأخرى؛ وعمل بعض الإطالات والتمارين السهلة.

//انتهى//

21:58ت م

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