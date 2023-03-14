السعودية اليوم / تعليق الدراسة حضوريًّا غدًا في مدارس تعليم تبوك وقراها وتيماء



تبوك 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واس

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، تعليق الدراسة الحضورية غدًا، بجميع مدارس مدينة تبوك وقرها، وفي مدارس محافظة تيماء وقراها؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت الإدارة أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً "عن بعد" للطلاب والطالبات عبر منصة "مدرستي".

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21:53ت م

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