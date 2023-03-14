

الرياض 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واس

رفضت الهيئة العامة للغذاء والدواء إدخال 5044 صندوقًا من الكمأ (الفقع) يزن 12 ألف و238 كغم، وردت عبر منفذ الحديثة خلال شهر.

وأوضحت "الغذاء والدواء" أنها بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة رفضت دخول عدد من إرساليات الكمأ إلى المملكة، تبيَّن عليها وجود نمو فطري وتعفن منتشر، كما حررت مخالفة على المستوردين؛ لتداولهم منتجًا غذائيًّا ملوثًا.

وأكدت "الغذاء والدواء" أنها تقوم أيضًا بإجراء التحاليل المخبرية للمبيدات والمعادن والإشعاعات والتحاليل اللازمة المعتادة في مثل هذه الحالة.

ويعمل مفتشو "الهيئة" في المنافذ البرية والبحرية والجوية على معاينة الإرساليات وتدقيق الشهادات والمستندات المرافقة للإرساليات، والتأكد من دقتها ومطابقتها الواقع الفعلي للإرسالية، وإجراء الفحص الفيزيائي؛ للتأكد من مطابقة الأصناف اللوائحَ الفنيةَ والمواصفاتِ القياسيةَ، ووجود جميع البيانات الإيضاحية التي تتطلبها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على جميع الأصناف الممثلة للإرسالية، إضافة إلى إحالة الأصناف التي يرى المفتش ضرورة إرسالها إلى المختبر لإجراء التحاليل المخبرية.

ونصحت "الغذاء والدواء" باستهلاك الكمأ خلال عشرة أيام بعد استخراجه من الأرض، وعدم حفظه فترات طويلة عبر السلق أو التجميد؛ حفاظًا على قوامه ونكهته، إضافةً إلى إزالة المناطق سوداء اللون، وتنظيفه من التربة جيدًا عند التحضير، وشطفه بالماء الجاري وتجفيفه.

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21:47ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الغذاء والدواء" ترفضُ دخولَ أكثر من 12 ألف كيلو من الكمأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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