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تعليق مثير من نجم النصر عقب الفوز أمام أبها

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محمد الفلاح - قام سامي النجعي لاعب النصر، بالتعليق على فوز الفريق أمام نظيره أبها، في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ونجح النصر من الفوز أمام نظيره أبها، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتأهل النصر السعودي لدور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب الفوز أمام نظيره أبها.

وتحدث سامي النجعي في تصريحات لقنوات SSC : هذا التأهل جاء في توقيت مهم. كنا نحتاج الفوز.

وتابع: تركيزنا سينصب الآن على مباراة السبت في الدوري ضد أبها أيضا، بإذن الله نقدم أداء مماثلا وأفضل ونحصد النقاط الثلاث.

وأضاف: فريقنا يضم نجوما يعطوننا النصائح ويحفزوننا في الأوقات الحساسة. خسارتنا الماضية أمام الاتحاد دفعتنا للتصحيح اليوم.

وشدد: أحاول تقديم كل شيء لأجل النصر وجمهوره، والتوفيق بيد الله، وأسعى للأفضل.

وأتم: هدف عبد الله الخيبري الثاني كان جميلا... وهو يستحق لأنه يجتهد منذ فترة طويلة، واليوم بداية موفقة له بالتسجيل.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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