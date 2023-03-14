شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من نجم أبها عقب الهزيمة أمام النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام سعد بقير لاعب أبها، بالتعليق على هزيمة فريقه أمام نظيره النصر، في منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتعرض أبها للهزيمة أمام نظيره النصر، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبهذه النتيجة ودع فريق أبها بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بينما صعد النصر السعودي لنصف نهائي الكأس.

وتحدث سعد بقير في تصريحات لقنوات SSC السعودية الرياضية: نعم، نحن في الشوط الثاني كنا أفضل من الأول في مباراة اليوم أمامالنصر، وفقدنا التركيز بعد الهدف الثاني الذي دخل مرمانا، أعتقد أن المباراة انتهت بهذا الهدف.

وتابع: حاولنا في الشوط الثاني وكانت لدينا الروح للعودة، لكن المباراة انتهت بخسارتنا (3-1)، وهذه كرة القدم، نعتذر لكل جماهير أبها،ونعدهم بالتعويض في مباراة السبت المقبل أمام النصر أيضا في الدوري.

وأتم عن التعثرات الآخير لأبها: أي فريق بالدوري يحدث له سقطات، ونحن واجهنا هذا في مرحلة الإياب، وإن شاء الله نستطيع الخروج،والبداية ستكون من مباراة السبت.