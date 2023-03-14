شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة في مدة غياب سالم الدوسري عن الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى نادي الهلال، صدمة كبرى في "مدة" غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم، سالم الدوسري، بعد الإصابة الأخيرة التي لحقت به.

صدمة في مدة غياب سالم الدوسري عن المباريات

ويعاني صاحب الـ 31 عامًا، من إصابة في مفصل القدم، حيث غاب عن مباريات الفريق "الأخيرة".

ووفقًا للمعلومات الواردة من جانب شبكة "SSC الرياضية"، فإن الدوسري، سيغيب عن الزعيم الهلالي؛ لمدة أسبوعين كاملين.

وبالتالي من المقرر أن يغيب سالم الدوسري، عن مباراة الهلال القادمة فقط لا غير، أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، والتي تسبق فترة التوقف الدولي.