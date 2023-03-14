شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الفوز على أبها.. موعد مباراة النصر القادمة والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي فوزًا مثيرًا على أبها في منافسات الدور الربع النهائي من كأس الملك في نسخته الجارية 2022/2023، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يستعد النصر لمواجهة نظيره أبها، السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي، في صراع نارٍ بين الطرفين لحسم الثلاث نقاط.

وتبدأ انطلاقة المباراة في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي، السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

على أن تذاع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

موقف النصر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يقع النصر في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، حاملًا في رصيده 46 نقطة، بفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر.