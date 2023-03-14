شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الهلال السعودي يحسم مقعده كأس العالم للأندية 2025 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الاتحاد الدولي فيفا، مشاركة أبطال القارات فى الموسمين الآخيرين، ضمن بطولة كأس العالم للأندية المفتوحة فى نظامها الجديد، والتى ستضم 32 فريق، وستنطلق بداية من الموسم 2025 القادم.

وأضافت التقارير، أن بهذه الطريقة سيضمن الهلال السعودي، المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، بغض النظر عن تحقيقه دوري أبطال آسيا فى الموسم الحالي والقادم من عدمه.

حيث أكد البيان الصادر من الفيفا أن الأندية التى سبتم إضافتها فى البطولة، هما أبطال القارات من عام 2021 حتى 2024 القادم.

مما يمنح بعض الأندية الفرصة، مما الذين لم يتأكد مشاركتهم فى هذا الحدث الضخم، بالنظام المشابه لكأس العالم الحالى للمنتخبات، والذي سيكون عبارة عن دور مجموعات، ومن ثم مباريات خروج المغلوب بداية من دور ال16.

يجدر بالذكر أن هناك بعض الأندية الشهيرو التى ضمنت المشاركة بخلاف الهلال، مثل ريال مدريد المتوج بلقب النسخة الأخيرة، وفلامينجو بطل قارة أمريكا الجنوبية، والأهلى والوداد المتمثلان فى قارة إفريقيا.



وجاء تقسيم 32 ناديا مشاركا من كأس العالم للأندية 2025 كالآتي:

- 12 من أوروبا.

- 6 من أمريكا الجنوبية.

- 4 من أمريكا الشمالية.

- 4 من آسيا.

- 4 من إفريقيا.

- 1 من أوقيانوسيا "أستراليا".