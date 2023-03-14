شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزهم الهلال.. قائمة الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" مساء اليوم الثلاثاء في بيان رسمي، عن قائمة الفرق المشاركة إلى كأس العالم للأندية 2025.

ويتواجد الهلال السعودي، الأهلي المصري، وريال مدريد الإسباني ضمن أبرز الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية وفقًا لبيان الفيفا.

تعرف على قائمة الفريق المشاركة في مونديال العالم

-الأهلي المصري.

-أوراوا رد ديموندز الياباني.

- الوداد الرياضي المغربي.

- الهلال السعودي.

- ريال مدريد الإسباني.

- تشيلسي الإنجليزي.

- فلامنجو البرازيلي.

- بالميراس البرازيلي.

ونرصد لكم في السطور التالية بيان الفيفا بشأن الفرق المتأهلة إلى مونديال الأندية 2025، وذلك يأتي فيما يلي..

بيان الاتحاد الدولي لكرة القدم

جاء بيان الاتحاد الدولي لكرة القدم تحديدًا كالتالي:-

الاتحاد الدولي لكرة القدم: "بعد الموافقة على إقامة كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقا والتي ستقام كل أربع سنوات اعتبارا من يونيو 2025، وافق مجلس فيفا بالإجماع على الآلية الرئيسية للوصول بهدف ضمان أعلى جودة ممكنة على أساس المعايير الرياضية".

وأضاف: "يتم اختيار خلال فترة الأربع سنوات من المواسم المنتهية في 2021 وحتى 2024 وهي بالنسبة إلى الاتحاد التي تؤهل أكثر من 4 أندية: وصول أبطال النسخ الأربعة السابقة من دوري الأبطال والفرق الإضافية يتم تحديدها من خلال تصنيف النادي بناء على نفس فترة الأربع سنوات".

واستمر: "بالنسبة إلى الاتحادات القارية ذات 4 مقاعد: وصول أبطال النسخ الأربعة السابقة من مسابقة دوري الأبطال".

-وتابع:"بالنسبة إلى الاتحاد ذات المقعد الواحد: الوصول للنادي الأعلى تصنيفا بين أبطال مسابقة الأندية الأولى في الاتحاد خلال فترة أربع سنوات".

واختتم:" بالنسبة للبلد المضيف: سيتم تحديد وصول النادي في مرحلة لاحقا وفقا لمعايير محددة".