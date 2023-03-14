شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر مباراة الهلال ضد الفتح في كأس خادم الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تفصلنا دقائق معدودة عن انطلاق فعاليات أحداث مباراة الهلال ضد نظيره نادي الفتح، وذلك ضمن منافسات الدور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2022-2023.

بث مباشر مباراة الفتح ضد الهلال

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الهلال ضد نظيره نادي الفتح، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).

بث مباشر القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح

وتنقل أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره نادي الفتح، عبر شاشة قنوات SSC1 والتي تعد الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين والبطولات السعودية، وبالتحديد عبر SSC1 SD وSSC1 HD، بتعليق عبد الله الغامدي.

ويمكنك مشاهدة أحداث البث المباشر لمباراة الهلال والفتح، والتي ستشهد إثارة وندية كالمعتاد في مبارياتهما، وآخرها الإثنين الماضي، التي انتهت لصالح الفتح بنتيجة 1-2، في لقاء مؤجل من الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

ويسعى الهلال تفادي مواجهة الليلة ضد الفتح وعدم الوقوع في الاخطاء كما حدث في المباراة الأخيرة، والتي افقدت الزعيم 3 نقاط مهمة في حملة دفاعه عن لقب الدوري.

ويعود آخر تتويج للهلال بلقب كأس الملك إلى عام 2020 حينما تغلب على النصر وقتها بنتيجة 2-1 في المباراة

وعلى الجانب الآخر، سيحاول فريق الفتح تسجيل الظهور الرابع في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ومواصلة طريقه إلى التتويج باللقب للمرة الأولى، حيث يمر بفترة جيدة، ويسعى لتكرار سيناريو الفوز على الزعيم، والذهاب إلى ابعد نقطة في البطولة.

وكان الهلال قد تأهل إلى دور الثمانية بعد الفوز على الاتفاق بنتيجة 4-0، فيما صعد الفتح الدور ذاته على حساب الطائي 7-6 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2.