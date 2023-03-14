شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الهلال أمام الفتح في كأس الملك.. مفاجآت بالجملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن تشكيل الزعيم الرسمي أمام الفتح بالدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

تشكيل الهلال اليوم أمام الفتح في كأس الملك

ويدخل الهلال إلى مجريات اللقاء المرتقب أمام الفتح بالتشكيل التالي..

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: حمد اليامي، جانج هيون سو، عبد الله البليهي، سعود عبدالحميد.

وفي الوسط: سلمان الفرج، جوستافو كويلار، محمد كنو.

في الهجوم: ميشيل ديلجادو، أوديون إيجالو، أندريه كاريلو.

موعد مباراة الهلال والفتح في كأس الملك

من المقرر أن يقع الهلال ضيفًا على الفتح مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الربع النهائي من كأس الملك في نسخته الجارية 2022/2023.

على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.