شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفاوض موسيماني لخلافة فيريرا الموسم المقبل.. مفاجأة كبري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن دخول الزمالك فى مفاوضات مكثفة مؤخرًا مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب أهلى جدة السعودي والأهلى المصري السابق، حيث فتح مسئولي الفارس الأبيض باب المفاوضات مع زوجة المدرب ووكيلة أعماله.

وأضافت التقارير أن الزمالك يأمل فى موافقة موسيماني على العودة للتدريب فى مصر، بسبب خبرته الكبيرة فى القارة الأفريقية ودرايته بخباياها، لا سيما أن المدرب تمكن من الحصول على 3 دوري أبطال إفريقيا مع كلا من الأهلى وصن داوينز.

ويرغب الزمالك فى الوقت الحالى فى إقالة فيريرا، بعد الموسم السيئ الذي يقدمه المدرب، والذي أقترب من خلاله فى توديع كافة البطولات والخروج بموسم صفري مع الفريق الأبيض.



الشرط الجزائى العقبة الوحيدة

ويعد الشرط الجزائى أحد أبرز العقبات التى تمنع الزمالك من إقالة المدرب فى الفترة الحالية، مما قد يجعل الفارس الأبيض ينتظر لنهاية الموسم الحالي، وإنتهاء عقد المدرب البرتغالي مع الفريق.



موقف موسيماني من مفاوضات الزمالك

وطالب موسيماني من مسئولي الزمالك تأجيل المفاوضات معه لنهاية الموسم الجاري، حيث يرغب المدرب فى الصعود مع أهلى جدة إلى دوري روشن بالموسم المقبل، وإعادته لمكانته الطبيعية.