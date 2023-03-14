شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. ريال مدريد يضمن المشاركة فى كأس العالم 2025 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة كبري، بمشاركة ريال مدريد بطل العالم فى نسخته الأخيرة، وبطل دوري الأبطال عن الموسم المنقضي، فى مسابقة كأس العالم للأندية المفتوحة، والمكونة من 32 فريق فى ثوبها الجديد.

وأضافت التقارير، أن الفيفا قد اتخذت قرارا بمشاركة ريال مدريد وتشيلسي فى مونديال الأندية 2025،كونهم أبطال قارة أوروبا عن النسختين السابقتين.

حيث تقرر مشاركة الثنائي بغض النظر عن م ستسفسر عنه نتائج البطولة الحالية، والنسخة القادمة، فى خطوة إجرائية جديدة من الاتحاد الدولي، لضمان إنجاح البطولة.



الأهلى والوداد فى كأس العالم

وأكدت بعض المصادر، أن قرار الفيفا سيشمل كلا من أندية الأهلى والوداد كونهما بطلي آخر نسختين من دوري أبطال إفريقيا، الشئ الذي سيضمن تكرار تواجد الثنائي فى مونديال الأندية فى نسخة 2025 القادمة.

هذا وقد سبق وأن شارك الأهلى والوداد فى مونديال الأندية بنسخته الأخيرة عن العام الجاري والتى أقيمت فى المغرب، قبل أن يودع الفريق المغربي البطولة من الدور ربع النهائي، فيما حل الأهلى فى المركز الرابع بالبطولة، بعد صعوده للدور قبل النهائي.