تفوق سعودي في أولمبياد الكيمياء والرياضيات الخليجي

وحصل طلبة المملكة المشاركون في أولمبياد الكيمياء على 4 ميداليات، حيث حقّق كل من: محمد سليمان الهدلق، وعلي حبيب الصالح من إدارة تعليم منطقة الرياض الميدالية الذهبية، فيما نال عبدالله أمين الممتن، وحسن عبدالجليل الخليفة من تعليم المنطقة الشرقية الميدالية الفضية.
ونال طلاب وطالبات المملكة المشاركون في أولمبياد الرياضيات 6 ميداليات، حيث فاز كل من؛ عبدالرحمن ثامر عبدالرحمن نصيف، ومحمد ربيع حمزة حافظ من إدارة تعليم المدينة المنورة، وإياد علي عبدالجليل من إدارة تعليم المنطقة الشرقية على الميدالية الذهبية، فيما حصل معاذ سعيد عايض القحطاني، وعبد الكريم عبد الله سالم السالم، إضافة للطالبة جنى علي سعد الدوسري من إدارة تعليم المنطقة الشرقية على الميدالية الفضية.
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