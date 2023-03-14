"نحو بيئة مستدامة" مبادرة توعية في جدة

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كما أوضح العقيد طالع بن سليمان الشهري قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بمنطقة مكة المكرمة أن هذه المبادرة تهدف لنشر الوعي بين مختلف شرائح المجتمع وتشجيعهم على المشاركة في الحفاظ على البيئة وغرس مفاهيم وقيم الحفاظ على البيئة في نفوس أبنائنا وبناتنا المشاركين في هذه المبادرة منذ الصغر ولتعزيز حب العمل التطوعي لديهم.
من جانبه، أوضح مدير عام المسؤولية المجتمعية بأمانة محافظة جدة المهندسهتان بن هاشم حموده أن المبادرة استهدفت 200 متطوع ومتطوعة من مختلف الأعمار من فئات المجتمع وبمشاركتهم في هذه المبادرة سيصبحوا سفراء لهذا العمل التطوعي نحو بيئة مستدامة بإذن الله. كما أشار سعادته بأن أمانة محافظة جدة حريصة على المشاركة والتعاون في مثل هذه المبادرات وتفعيل دور المجتمع في المشاركة في الأعمال التطوعية لاسيما الأعمال التطوعية التي تسهم في المحافظة على البيئة واستدامتها.
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