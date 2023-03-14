290 ألف عملية جراحية في مستشفيات الصحة

أجرت وزارة الصحة 290.140 عملية جراحية روتينية (غير حرجة) في مختلف التخصصات الجراحية خلال عام 2022 م في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة أنها قدمت للمستفيدين العديد من خدمات الرعاية الصحية ، وتمثلت في إجراء 49662 عملية في منطقة الرياض, 8765 في منطقة تبوك ,13866 في محافظة الطائف,5543 في محافظة القريات,2631 في محافظة القنفذة,22157 في منطقة القصيم, 7106 في منطقة الحدود الشمالية,10146 في منطقة نجران,16196 في منطقة مكة المكرمة,17853 في منطقة المدينة المنورة, 19919 في منطقة جازان, 18594 في محافظة جدة ,10162 في منطقة حائل ,6935 في محافظة حفر الباطن,20184 في المنطقة الشرقية,7616 في محافظة بيشة,8771 في منطقة الباحة,24428 في منطقة عسير, 5937 في منطقة الجوف,و13669 في محافظة الأحساء.

وبينت أن الجراحة العامة كانت أعلى تخصص في الإنجاز بنسبة 21%، يليها جراحة النساء والولادة بنسبة 14%، ثم جراحة العيون بنسبة 13%, بالإضافة إلى وضع خطط إستراتيجية للتعافي من آثار جائحة كورونا على خدماتها الصحية، وقام مركز عمليات الرعاية الثانوية والمتخصصة بالمركز الوطني الصحي للقيادة والتحكم بمتابعة ورصد قوائم الإنتظار للعمليات الجراحية الروتينية وضمان وصول الخدمة وجدولة العملية خلال 36 يوم وهو من أحد مستهدفات "الصحة" لتعزيز سهولة الوصول للخدمات الصحية، حيث أن متوسط المرضى المضافين إلى قائمة الانتظار يقارب 18000 مريضاً شهرياً على مستوى مستشفيات الوزارة، وكانت جراحة السمنة ,الأسنان , العيون , التجميل , الأطفال , والعظام أعلى التخصصات في قوائم الإنتظار.

ويعد مركز عمليات الرعاية الثانوية والمتخصصة بالتعاون مع برنامج أداء الصحة أحد مراكز العمليات التي تعمل ضمن المركز الوطني الصحي للقيادة والتحكم في الوزارة، إلى جانب الوكالة المساعدة لخدمات المستشفيات.

وأكدت "الصحة" أن ذلك يأتي في إطار تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتعزيز الصحة العامة، والوقاية من الأمراض، وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية من خلال التغطية المثلى والتوزيع الجغرافي الشامل والعادل، وتوسيع تقديم خدمات الصحة الإلكترونية والحلول الرقمية، وتحسين جودة الخدمات الصحية.