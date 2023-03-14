تطعيم 245 ألف طالبة ضد فيروس الورم الحليمي البشري

شهدت "الصحة" خلال العام الماضي 2022 توسعا في مراكز الرصد المخفري للأمراض التنفسية بلغت 100 مركز، وتفعيل المراقبة المدمجة للأمراض التنفسية.

وكشفت الوزارة أنه فُحص أكثر من 3 ملايين إنسان لفيروس الكبدي (ج)؛ ضمن مشروع إزالة الفيروس في المملكة العربية السعودية، ليصل عدد إجمالي المفحوصين في المملكة منذ بداية البرنامج إلى 13.5 مليون إنسان، طُعمَ منهم 73 ألف إنسان بلقاح الحزام الناري، إضافة إلى إطلاق الوزارة لقاح الورم الحليمي، وتطعيم 245 ألف طالبة.

كما بينت "الصحة" أنها واصلت أيضا في العام الماضي 2022 التوسع في خدمات الرعاية العلاجية والوقائية لمصابي نقص المناعة المكتسبة؛ بزيادة المراكز العلاجية في عدد 5 مناطق ليصبح المجموع 16 مركزا علاجيا، بينما فُعلت عيادات السفر في 20 منطقه قُدمت الخدمة لعدد 9120 مستفيدا خلال العام الماضي، إلى جانب إكمال فحص 40 ألف من الفئات عالية الخطورة بفحص الدرن الكامن في 7 مناطق، واكتمال إطلاق الرصد البيئي لفيروس شلل الأطفال في المناطق عالية الخطورة في 3 مناطق.

ويأتي ذلك في إطار عمل الصحة المتواصل لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز الصحة العامة، والتوسع في انتشار الخدمات الصحية في جميع مناطق المملكة، وتسهيل الوصول إليها، إضافة إلى مواجهة الأمراض المعدية، للرفع من جودة الحياة، إحدى مبادرات الرؤية.