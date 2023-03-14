ترقية 5044 فردا في حرس الحدود

أصدر مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري، قراراً بترقية 5044 فرداً من منسوبي حرس الحدود، ابتداءً من تاريخ 1 / 8 / 1444هـ، بمختلف الرتب العسكرية في جميع القيادات والوحدات التابعة للمديرية.

وأعرب اللواء الشهري عن شكره لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على دعمه غير المحدود للقطاعات الأمنية، وتوجيهاته ومتابعته لجميع الأعمال والمهام التي يؤديها رجال حرس الحدود.

وهنأ الأفراد المترقين، سائلاً المولى - عز وجل - لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم وملكهم ووطنهم.