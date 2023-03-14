ترقية 5044 فردا في حرس الحدود

وأعرب اللواء الشهري عن شكره لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على دعمه غير المحدود للقطاعات الأمنية، وتوجيهاته ومتابعته لجميع الأعمال والمهام التي يؤديها رجال حرس الحدود.
وهنأ الأفراد المترقين، سائلاً المولى - عز وجل - لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم وملكهم ووطنهم.
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