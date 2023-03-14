عالميا.. السعوية الأسرع نموا في قطاع السياحة

أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للسياحة فهد حميد الدين، أن قطاع السياحة في المملكة يعد الأسرع نموا عالميا، مستندا بذلك على تسجيل المملكة أكثر من 16 مليون ونصف زيارة خارجية و75 مليون زيارة محلية خلال العام الماضي 2022.

وأفاد أن المملكة حصدت جائزة أفضل جناح مشارك في معرض ITB BERLIN 2023، متفوقة على 182 دولة شريكة في هذا القطاع.