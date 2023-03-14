السعودية اليوم / سمو أمير منطقة عسير يستقبل عددًا من المواطنين



أبها 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، عددًا من المواطنين في المجلس العام بديوان الإمارة، للاستماع إلى مطالبهم ومعالجة احتياجاتهم.

وكرّم سموه خلال المجلس، شيخ قبيلة آل قراد وآل معيد عبدالله بن معدي الشهري، لجهوده في تحقيق المصلحة العامة ومطالبته بفتح طريق يلبي احتياجات أفراد القبيلة.

كما ثمن سموه الصلح بين أسرتي آل قصادي وآل صعبان من قبيلة آل دحمان بمحافظة تنومة، وكرّم المحافظ وأحد الإعلاميين لجهودهما في إتمامه.

عقب ذلك شهد سمو أمير عسير توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين وقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه، والجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم، والمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، لإجراء 350 عملية مفصل ركبة لمرضى الروماتيزم.

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19:43ت م

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