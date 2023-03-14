السعودية اليوم / تدشين فعاليات ‫أسبوع البيئة بمحافظة أملج



أملج 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واس

دشن محافظ أملج نايف المريخي اليوم، فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار "بيئتك تعرفك" الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة .

وأكد مدير مكتب الوزارة بالمحافظة المهندس هشام المنزلاوي أهمية الحفاظ على البيئة ودور الأفراد في ذلك، مشيراً إلى أنه ستكون هناك العديد من الفعاليات التي تهدف لرفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، ونشر الثقافة البيئية، وإبراز الإهتمام بأسبوع البيئة، منوهاً إلى أن الفعاليات تشمل زراعة شتلات وحملات تنظيف للمواقع البيئية المفتوحة وحملات تشجير وغيرها من الفعاليات المختلفة.

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19:40ت م

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