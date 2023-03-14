السعودية اليوم / سمو أمير القصيم : نمو نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل بالمنطقة بمعدل 35.1٪ متجاوزة المعدل الوطني , وسجلت نسبة الامتثال لقرارات التوطين 97٪



بريدة 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واس

كشف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، عن نمو نسبة مشاركة المرأة

وأوضح سموه بعد ترؤسه بمقر ديوان الامارة اليوم اجتماعاً ضمّ مسؤولي وممثلي الوزارات والقطاعات المعنية بالتوطين ، بأن المنطقة رائدة في تحقيق مستهدفات برامج التوطين وهو ما عكسته الأرقام التي تدل على تمكين أبناء الوطن من الجنسين من الحصول على وظائف في كافة القطاعات بالإضافة إلى توفير فرص التعلم وتعزيز ثقافة العمل لديهم .

وقال " إن إحصاءات التوظيف عن طريق فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة بلغت 13734 موظفا وموظفة وذلك خلال العام 2022 ، فيما بلغ اجمالي عدد السعوديين الجدد والعائدون لسوق العمل لنفس الفترة 37451 موظفا وموظفة ، فيما سجلت نسبة امتثال القطاع الخاص لقرارات التوطين بمنطقة للعام 2022م 97٪ ، وهذا مؤشر إيجابي يؤكد على تفعيل برامج التوطين ضمن المبادرات التي تشهدها المنطقة لدعم وتحفيز التوطين في كافة القطاعات ومن بينها القطاع التقني ، الذي تم دعم ابناء المنطقة في المجال التقني وتم تدريب 4251 متدربا ومتدربة في تخصصات نوعية، مضيفا سموه بأن مبادرة دعم وتحفيز القطاع الخاص في انشاء مراكز تطوير التطبيقات والبرمجيات لخلق فرص وظيفية ، ساهمت في استحداث 242 وظيفة في 3 مراكز تطبيقات ومركزا للتعهيد والاتصال , كما تم توفير أكثر من 500 وظيفة شاغرة تقنية في يوم المهنة التقني والذي سيقام الأسبوع القادم في جامعة القصيم , فيما ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع التقني إلى أكثر من 5000 شاب وشابة" .

وأضاف سموه " نسعى إلى تنوع الفرص الوظيفية وشموليتها بالمنطقة حيث تعمل فرق التوطين على إعداد البرامج ومبادرات الدعم والتمكين ، مع الوزارت والجهات المعنية وتفعيل الممكنات للقطاع الخاص ليسهم في خلق الفرص الوظيفية لأبنائنا وبناتنا " .

وثمن سمو أمير القصيم جهود جميع الوزارات والقطاعات المعنية بدعم برامج التوطين بالمنطقة ، مفيدا بأن ما تحقق من تميز في تمكين أبناء الوطن من الحصول على فرص وظيفية سيكون دافعا لمواصلة الجهود سعياً لترجمة الدعم والاهتمام الذي توليه القيادة الحكيمة لتوفير الوظائف لشباب وفتيات الوطن .

// انتهى //

19:38ت م

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بريدة 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واسكشف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، عن نمو نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل بالمنطقة حيث بلغت 35.1٪ وذلك حتى الربع الثالث من العام 2022م، حيث تجاوزت المعدل الوطني الذي يبلغ 30٪ وفقاً لما بينته إحصاءات وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية .وأوضح سموه بعد ترؤسه بمقر ديوان الامارة اليوم اجتماعاً ضمّ مسؤولي وممثلي الوزارات والقطاعات المعنية بالتوطين ، بأن المنطقة رائدة في تحقيق مستهدفات برامج التوطين وهو ما عكسته الأرقام التي تدل على تمكين أبناء الوطن من الجنسين من الحصول على وظائف في كافة القطاعات بالإضافة إلى توفير فرص التعلم وتعزيز ثقافة العمل لديهم .وقال " إن إحصاءات التوظيف عن طريق فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة بلغت 13734 موظفا وموظفة وذلك خلال العام 2022 ، فيما بلغ اجمالي عدد السعوديين الجدد والعائدون لسوق العمل لنفس الفترة 37451 موظفا وموظفة ، فيما سجلت نسبة امتثال القطاع الخاص لقرارات التوطين بمنطقة للعام 2022م 97٪ ، وهذا مؤشر إيجابي يؤكد على تفعيل برامج التوطين ضمن المبادرات التي تشهدها المنطقة لدعم وتحفيز التوطين في كافة القطاعات ومن بينها القطاع التقني ، الذي تم دعم ابناء المنطقة في المجال التقني وتم تدريب 4251 متدربا ومتدربة في تخصصات نوعية، مضيفا سموه بأن مبادرة دعم وتحفيز القطاع الخاص في انشاء مراكز تطوير التطبيقات والبرمجيات لخلق فرص وظيفية ، ساهمت في استحداث 242 وظيفة في 3 مراكز تطبيقات ومركزا للتعهيد والاتصال , كما تم توفير أكثر من 500 وظيفة شاغرة تقنية في يوم المهنة التقني والذي سيقام الأسبوع القادم في جامعة القصيم , فيما ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع التقني إلى أكثر من 5000 شاب وشابة" .وأضاف سموه " نسعى إلى تنوع الفرص الوظيفية وشموليتها بالمنطقة حيث تعمل فرق التوطين على إعداد البرامج ومبادرات الدعم والتمكين ، مع الوزارت والجهات المعنية وتفعيل الممكنات للقطاع الخاص ليسهم في خلق الفرص الوظيفية لأبنائنا وبناتنا " .وثمن سمو أمير القصيم جهود جميع الوزارات والقطاعات المعنية بدعم برامج التوطين بالمنطقة ، مفيدا بأن ما تحقق من تميز في تمكين أبناء الوطن من الحصول على فرص وظيفية سيكون دافعا لمواصلة الجهود سعياً لترجمة الدعم والاهتمام الذي توليه القيادة الحكيمة لتوفير الوظائف لشباب وفتيات الوطن .// انتهى //19:38ت م0208

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير القصيم : نمو نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل بالمنطقة بمعدل 35.1٪ متجاوزة المعدل الوطني , وسجلت نسبة الامتثال لقرارات التوطين 97٪ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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