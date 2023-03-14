السعودية اليوم / جامعة جازان تستضيف اجتماع عمداء شؤون الطلاب بالجامعات السعودية الـ22



جيزان 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واس

أكد معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ، أهمية الدور الذي تقوم به عمادات شؤون الطلاب في جامعات المملكة، مشيراً إلى ضرورة أن تولي العمادات مزيداً من الاهتمام بتنفيذ برامج وقائية لحماية طلبة الجامعات من مخاطر التطرف الفكري والحصانة مما يبث عبر وسائل التواصل العالمية لزعزعة ثقة النشء بأوطانهم ومجتمعاتهم، مشيداً بأهمية الاجتماعات الدورية في توطيد العلاقات بين الجامعات

جاء ذلك خلال افتتاح معاليه اليوم، الاجتماع الثاني والعشرين للجنة عمداء شؤون الطلاب بالجامعات السعودية الذي تستضيفه جامعة جازان، وذلك في فندق جراند ميلينوم بالمدينة الجامعية.

وأوضح عميد شؤون الطلاب بجامعة جازان الدكتور يحيى بن علي فقيهي، أن اجتماع عمداء شؤون الطلاب استعرض التجارب الثرية لعدد من الجامعات في شتى مجالات شؤون الطلاب، كما تم اعتماد عدد من البرامج والرحلات المعرفية لطلاب وطالبات الجامعات السعودية، وتمت التوصية بتشكيل عدد من اللجان المختصة بتفعيل أطر التعاون المشترك بين الجامعات السعودية ومتابعة ما يتم في شأنها .

وقدم الدكتور فقيهي شكره وتقديره لمعالي رئيس جامعة جازان على دعمه لاستضافة الاجتماع، وما تضمنته كلمته الافتتاحية من مقترحات وتوجيهات لتطوير ما تقدمه عمادات شؤون الطلاب للطلبة من خدمات ومبادرات.

// انتهى //

18:56ت م

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جيزان 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واسأكد معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ، أهمية الدور الذي تقوم به عمادات شؤون الطلاب في جامعات المملكة، مشيراً إلى ضرورة أن تولي العمادات مزيداً من الاهتمام بتنفيذ برامج وقائية لحماية طلبة الجامعات من مخاطر التطرف الفكري والحصانة مما يبث عبر وسائل التواصل العالمية لزعزعة ثقة النشء بأوطانهم ومجتمعاتهم، مشيداً بأهمية الاجتماعات الدورية في توطيد العلاقات بين الجامعات السعودية وتبادل الخبرات ومناقشة كل ما يهمها في جانب شؤون الطلاب من أجل رسم خطط وأهداف نوعية لبرامج تعليمية متطورة سيكون لها انعكاس إيجابي على طلبة الجامعات السعودية.جاء ذلك خلال افتتاح معاليه اليوم، الاجتماع الثاني والعشرين للجنة عمداء شؤون الطلاب بالجامعات السعودية الذي تستضيفه جامعة جازان، وذلك في فندق جراند ميلينوم بالمدينة الجامعية.وأوضح عميد شؤون الطلاب بجامعة جازان الدكتور يحيى بن علي فقيهي، أن اجتماع عمداء شؤون الطلاب استعرض التجارب الثرية لعدد من الجامعات في شتى مجالات شؤون الطلاب، كما تم اعتماد عدد من البرامج والرحلات المعرفية لطلاب وطالبات الجامعات السعودية، وتمت التوصية بتشكيل عدد من اللجان المختصة بتفعيل أطر التعاون المشترك بين الجامعات السعودية ومتابعة ما يتم في شأنها .وقدم الدكتور فقيهي شكره وتقديره لمعالي رئيس جامعة جازان على دعمه لاستضافة الاجتماع، وما تضمنته كلمته الافتتاحية من مقترحات وتوجيهات لتطوير ما تقدمه عمادات شؤون الطلاب للطلبة من خدمات ومبادرات.// انتهى //18:56ت م0195

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