السعودية اليوم / شركة الدرعية توقع مذكرة تفاهم لتدريب وتأهيل الكوادر في مجالات المعدات الثقيلة والإنشائية



الرياض 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واس

وقعت شركة الدرعية مذكرة تفاهم مع شركة آليات الديزل المحدودة، الرائدة في صناعة المعدات الثقيلة والمعدات الصناعية ومولدات الطاقة في المملكة، وذلك بهدف تحقيق التكامل بين الطرفين فيما يتعلق بتبادل المعلومات والدراسات والأبحاث ذات الصلة بالمعدات الثقيلة والإنشائية إلى جانب تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيلها.

ومثل الجانبين خلال التوقيع كل من رئيس شركة الدرعية للتطوير "ديفكو" غي بيري، ورئيس مجلس إدارة شركة آليات الديزل المحدودة عبدالرحمن الحوار.

وستقدم شركة آليات الديزل المحدودة وفق الاتفاقية معرفتها وخبرتها لشركة الدرعية من خلال تبادل المعلومات والدراسات والأبحاث ذات الصلة بالمعدات الثقيلة والانشائية.

كما ستتيح الاتفاقية لشركة الدرعية الاستفادة من خبرة شركة آليات الديزل المحدودة وشريكه العالمي مصنع XCMG للمعدات الإنشائية في تقنيات تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات تشغيل الرافعات المتحركة والثابتة ومايتبعها في تشغيل المعدات الثقيلة والإنشائية وذلك لسد احتياج مقاولي شركة الدرعية من القوى العاملة الوطنية المؤهلة بأحدث الحلول التقنية المبتكرة وإيجاد فرص وظيفية مستدامة من خلال مراكز التدريب الخاصة بالمعدات الثقيلة والإنشائية والصناعية ومولدات الطاقة وخدمات النقل اللوجستي لمساندة المقاولين في تنفيذ المشاريع الإنشائية.

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18:24ت م

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