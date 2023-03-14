السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار فريدي في ملاوي إلى 190 شخصاً



بلانتير 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واس

ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار فريدي الذي ضرب جنوب القارة الأفريقية للمرة الثانية، إلى 190 شخصاً على الأقل في ملاوي حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات وانهيارات للتربة.

وأوضح المعهد الوطني لإدارة الكوارث في بيان أنه ارتفع عدد ضحايا إعصار فريدي من 99 إلى 190 شخصاً، إضافة إلى إصابة 584 شخصاً وفقدان 37 آخرين، ومن المرجح أن يرتفع العدد مع عملية البحث التي لا تزال جارية.

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18:15ت م

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