شكرا لقرائتكم خبر عن غرامات بالجملة على الأهلي المصري بسبب كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، توقيع غرامات مالية ضخمة على النادي الأهلي، بعد مشاركته في نهائيات كأس العالم للأندية الأخيرة.

وجاءت غرامات فيفا على النادي الأهلي، بعدما بدر من البعثة بعض المخالفات بالإضافة إلى ما فعلته جماهيره، في البطولة التي أقيمت بالمغرب.

وتقرر تغريم القلعة الحمراء، مبلغ 70 ألف فرانك سويسري بسبب البطاقات الصفراء، بالإضافة إلى 20 ألف فرانك سويسري نتيجة حالة الطرد

كما تغرم المارد الأحمر، مبلغ 38 ألف فرانك سويسري بسبب إشعال الجماهير الشماريخ في المباريات، و7.5 آلاف فرانك سويسري بسبب استخدام الجماهير لليزر و1000 فرانك لعدم احترام الجمهور قواعد البطولة في لقاء ريال مدريد، بنصف نهائي البطولة.

وكان المارد الأحمر، خسر أمام ريال مدريد الإسباني برباعية مقابل هدف وحيد في نصف نهائي البطولة، ثم خسر من فلامنجو البرازيلي، في تحديد المركزين الثالث والرابع.

وحصد نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة كارلو أنشيلوتي المدير الفني، بطولة كأس العالم للأندية، بعد الفوز أمام الهلال السعودي، بالمباراة النهائية.

من ناحية أخرى، يواجه المارد الأحمر نظيره القطن الكاميروني، يوم الجمعة المقبلة على استاد روميدي أدجيا، لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.