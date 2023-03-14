شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يقترب من الانتقال إلى الهلال السعودي.. تطورات جديدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اقترب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من الانتقال إلى صفوف فريق الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ميسي على بعد خطوة من الانتقال إلى الهلال

وكشفت تقارير صحفية سعودية منذ قليل، على أن حلم جماهير نادي الهلال السعودي، برؤية الأرجنتيني ليونيل ميسي بقيمص الزعيم أصبح قريبًا.

ونشر الإعلامي أحمد العجلان، صورة والد ميسي في السعودية، رفقة عبد الله حماد رئيس أكاديمية مهد الرياضية.

وتابع العجلان عبر تويتر، أن رئيس أكاديمية مهد الرياضية يعد أحد المقربين من سمو وزير الرياضة عبد العزيز الفيصل.

وأشار إلى أن والد ميسي، هو وكيل أعمال اللاعب الأرجنتيني، والذي يأمل الهلال في حسم التعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان وزير الرياضة قد أكد في تصريحات عن التوجه للتعاقد مع لاعبين عالميين خلال الفترة المقبلة.

أخر عروض الهلال للتعاقد مع ميسي

يذكر أن التطورات الأخيرة بشأن مفاوضات الهلال مع ميسي، قد أوضحت عن ردود أفعال إيجابية من جانب الدولي الأرجنتيني، واقتناعه بفكرة حصوله على الراتب الأعلى في العالم والذي سيتيح له الحصول على 400 مليون يورو في الموسم الواحد.