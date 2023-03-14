شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي يحسم موقفه النهائي من العودة إلى الزمالك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي موقفه النهائي من العودة إلى نادي الزمالك في نهاية الموسم الجارى بعد العديد من الأنباء.

بن شرقي يحسم موقفه النهائي من العودة إلى الزمالك

وكان أشرف بن شرقي قد لعب في صفوف نادي الزمالك لفترة طويلة قبل أن يرحل إلى صفوف الفريق الإماراتي في الموسم الماض بعد أن رفض تجديد عقده مع إدارة حسن لبيب.

وقال أشرف بن شرقي في تصريحات لصالح صحيفة "البيان" الإماراتية:"مايتردد في الوقت الحالى من العودة إلى نادي الزمالك ماهو الإ شائعات يرددها البعض وليس لها أساس من الصحة".

وأضاف:"احترم نادي الزمالك وجمهوره الكبير، الذي دعمني في الفترة الأخيرة مع الفريق، وأنا سعيد بهذا التقدير الذي وجدته داخل الفريق الأبيض، الفريق المصري الكبير ولكنني لديه عقد مع فريق الجزيرة الإماراتي واحترمه".

واختتم:"لا يمكن أن افكر في الانتقال إلى صفوف أي نادى آخر خاصة أنني احظى بتقدير كبير من الجميع داخل فريق الجزيرة الإماراتي".