شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عرض الهلال الأخير لميسي وموقف اللاعب النهائي.. عرض خرافي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن الهلال السعودي قد تقدم بعرض رسمي من أجل ميسي، يقترب من حاجز 350 مليون يورو، على الرغم أن الزعيم كان يرصد مبلغ 200 مليون يورو فقط للاعب سنويا، من أجل إتمام التعاقد مع اللاعب، الشئ الذي رفضه النجم الأرجنتيني.

وأضافت التقارير أن ميسي يريد الحصول على ما يقارب من 600مليون يورو فى الموسم الواحد، الأمر الذي يراه مسئوليّ الهلال مبالغا فيه بصورة كبيرة، وأنه شرطا تعجيزيا من أجل عدم القدوم لدوري روشن.

وأكدت بعض المصادر القريبة من اللاعب، أن ميسي يرحب بالتفاوض حول شروطه المادية بعقده السنوي، مما قد ينهي الإتفاق على حصول اللاعب على ما يعادل 400 مليون يورو فى الموسم الواحد.

حيث يري الهلال أن هذه القيمة ستكون الأخيرة من اجل التعاقد نع اللاعب فى حالة رفض العرض الأخير المقدم بقيمة 350 مليون يورو، الشئ الذي لن ينجح أحد الأندية الأوروبية أو العربية فى دفعه من أجل اللاعب، فى حالة إذا ما قام برفض عرض الهلال المغري.



أسباب موافقة الهلال على شرط ميسي

ويري مسئولي الهلال، أن الفريق قادرا على تعويض المبلغ الذي سيتم دفعه فى ميسي سريعا، بعدما يقوم مسئولي الفريق بطرح قميص اللاعب مباشرة فى الأسواق فور التعاقد معه.