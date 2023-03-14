لايف ناو LIVE NOW بث مباشر النصر وأبها يلا شوت YallaShoot.. مشاهدة النصر ضد أبها رابط يوتيوب دون تقطيع

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بث مباشر النصر وأبها

وكان النصر قد حقق الفوز على حساب العدالة بهدفين دون رد في الدور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

بينما وعلى الجانب المقابل فإن حقق فريق أبها الفوز في هذا الدور على حساب التعاون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

ويرغب كل فريق في تلك المباراة من تحقيق الفوز والانتصار من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاء تشكيل النصر كالآتي:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: عبدالاله العمري – سلطان الغنام ــ ألفارو جونزاليز ــ جيسلان كونان

خط الوسط: عبدالمحيد الصليهم ــ عبد الرحمن غريب – عبد الله الخيبري.

خط الهجوم: محمد خليل مران ــ كريستيانو رونالدو ــ سامي النجعي.