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محمد الفلاح - يلاشوت PLUS Twitter مشاهدة مباراة النصر الآن|| تابع لايف HD بث مباشر النصر ضد أبها YouTube اونلاين ستريم هدف رونالدو الآن 1ND Half اليوم الثلاثاء الموافق الرابع عشر من شهر مارس الجارى في الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

مشاهدة مباراة النصر

وكان النصر قد حقق الفوز على حساب العدالة بهدفين دون رد في الدور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بينما حقق فريق أبها الفوز في هذا الدور على حساب التعاون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

ويرغب كل فريق في تلك المباراة من تحقيق الفوز والانتصار من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاء تشكيل النصر كالآتي:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: عبدالاله العمري – سلطان الغنام ــ ألفارو جونزاليز ــ جيسلان كونان

خط الوسط: عبدالمحيد الصليهم ــ عبد الرحمن غريب – عبد الله الخيبري.

خط الهجوم: محمد خليل مران ــ كريستيانو رونالدو ــ سامي النجعي.

وقرر جارسيا الاحتفاظ بخدمات البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم الفريق، على دكة البدلاء خاصةً بعد تعافيه مؤخرًا من الإصابة وعودته من بلاده خلال الساعات الماضية.

وتقام اليوم مباراة النصر وأبها على ملعب مرسول بارك معقل فريق النصر في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة وقطر.