لايف ستريم live stream بث مباشر النصر وأبها جودة عالية HD || مشاهدة مباراة النصر اليوم هدف رونالدو العالمي

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محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة العربية والسعودية من معرفة مشاهدة مباراة النصر وأبها في المباراة التي ستقام اليوم الثلاثاء الموافق الرابع عشر من شهر مارس الجارى في الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في المواجهة التي ستنطلق في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

بث مباشر النصر وأبها

ويدخل فريق النصر في هذه المباراة بالقوة الضاربة على النحو التالى:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: عبدالاله العمري – سلطان الغنام ــ ألفارو جونزاليز ــ جيسلان كونان

خط الوسط: عبدالمحيد الصليهم ــ عبد الرحمن غريب – عبد الله الخيبري.

خط الهجوم: محمد خليل مران ــ كريستيانو رونالدو ــ سامي النجعي.

وتنقل فعاليات مباراة النصر وأبها عبر قناة SSC HD1 ويتولى التعليق عليها المعلق الرياضي جعفر الصليح.

ويسعى الفريق النصراوي من تحقيق الفوز والانتصار وتحقيق التأهل إلى الدور نصف النهائي بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو