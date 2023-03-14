شكرا لقرائتكم خبر عن خورخي ميسي فى الرياض لحسم إنتقال نجله إلى الهلال السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن تواجد خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فى مدينة الرياض خلال الساعات المبكرة من صباح اليوم، لحسم إنتقال نجله إلى الهلال السعودي.

وأضافت التقارير أن والد ميسي قد توصل لشبه إتفاق ؤسمي مع مسئولي الزعيم الهلالي، والذي من المتوقع أن ينتقل بصفقة هى الاكبر فى تاريخ كرة القدم، والمتوقع أن تبلغ 350 مليون يورو سنويا.

وأوضحت التقارير، أن مسئولي الهلال قد وافقوا على شرط اللاعب الاخير من أجل إنضمامه للهلال، خاصة أن مسئولي الفريق السعودي يراهنون على تعويض هذا المبلغ المالي الضخم، بسبب قيمة اللاعب التسويقية الضخمة.



أسباب موافقة الهلال على شرط ميسي

ويري مسئولي الهلال، أن الفريق قادرا على تعويض المبلغ الذي سيتم دفعه فى ميسي سريعا، بعدما يقوم مسئولي الفريق بطرح قميص اللاعب مباشرة فى الأسواق فور التعاقد معه.



رقم قميص ميسي مع الهلال

ومن المتوقع ان يرتدي ميسي، أحد الرقمين 10 أو 30 مع الهلال فى الموسم المقبل، وإن كان الأقرب للاعب، هو الرقم 30 والذي يرتديه فى الوقت الحالي مع باريس، والذي انطلق به مسيرته الكروية الحافلة مع برشلونة فى بدايته.