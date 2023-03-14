بث مباشر مشاهدة مباراة النصر وأبها يلا شوت رابط يوتيوب دون تقطيع.. مشاهدة النصر اليوم هدف رونالدو العالمي live hd

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محمد الفلاح - بث مباشر مباراة النصر وأبها اليوم في كأس الملك 2022/2023، تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم إلى لقاء من العيار الثقيل يجمع بين أبها والنصر، ضمن منافسات الدور الربع النهائي من كأس الملك في نسخته الجارية 2022/2023.

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر وأبها

ويسعى العالمي إلى تحقيق فوز لا بديل عنه، يصالح به جماهيره بعد الخسارة التي وقعت عليه أمام الاتحاد ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.

ومن المقرر أن يقع أبها ضيفًا على العالمي في معقل مرسول بارك مساء اليوم الثلاثاء الموافق 15 من شهر مارس الجاري، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل النصر أبها اليوم في كأس الملك 2022/2023

يدخل النصر بالتشكيل التالي أمام أبها

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: عبدالاله العمري – سلطان الغنام ــ ألفارو جونزاليز ــ جيسلان كونان

خط الوسط: عبدالمحيد الصليهم ــ عبد الرحمن غريب – عبد الله الخيبري.

خط الهجوم: محمد خليل مران ــ كريستيانو رونالدو ــ سامي النجعي.