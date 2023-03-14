السعودية اليوم / النائب العام يزور النيابة العامة بمنطقة الجوف



سكاكا 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واس

زار معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب النيابة العامة بمنطقة الجوف، يرافقه عدد من مسؤولي النيابة, وذلك ضمن الجولات التفقدية الميدانية على النيابات العامة في المملكة.

واستهل معاليه الزيارة بلقاء أصحاب الفضيلة رؤساء النيابات ومدراء الإدارات ومنسوبي النيابة العامة بالمنطقة، وأكد أهمية العناية الفائقة في الموقوفين والسجناء وإنهاء قضاياهم بشكل عاجل، والتحقق من تمتعهم بالضمانات والحقوق المقررة لهم وفق النظام.

واستمع لشرح عن الآليات المتبعة في معالجة القضايا، والمقترحات التي من شأنها رفع جودة الإجراءات، والتقى بعدد من المراجعين، واستمع لملاحظاتهم وطلباتهم، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراء النظامي بشأنها.

وفي الختام أكد معاليه أن الزيارة جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- وتوصياتهم الدائمة في تسهيل وتسريع العمل الإجرائي العدلي، والتعاون الدائم مع الجهات المختصة لتحقيق العدالة الجزائية الناجزة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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16:53ت م

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