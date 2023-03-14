السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة الرياض يستقبل عدداً من المواطنين بديوان محافظة وادي الدواسر



الرياض 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بديوان محافظة وادي الدواسر اليوم عددًا من المواطنين، واستمع لاحتياجاتهم ومطالبهم .

كما زار سموه مبنى بلدية محافظة وادي الدواسر، وعقد اجتماعًا مع وكيل أمين منطقة الرياض للبلديات الدكتور عبدالرحمن الخريف والمسؤولين في بلدية المحافظة، ثم تسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة .

بعدها توجه سمو نائب أمير الرياض إلى إدارة الدفاع المدني بمحافظة وادي الدواسر، وعقد اجتماعًا مع مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض اللواء ماجد بن محمد الموزان والمسؤولين في الدفاع المدني بالمحافظة .

كما رأس سموه اجتماع أعضاء الغرفة التجارية ورجال الأعمال في مبنى الغرفة التجارية , ثم تسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة .

بعدها زار سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن قصر الملك عبدالعزيز التاريخي بالمحافظة، واطلع على مرافق القصر التاريخية .

// انتهى //

16:43ت م

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