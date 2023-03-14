

البكيرية 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واس

دشن محافظ البكيرية محمد العريفي في المنتزه الشرقي , اليوم , فعاليات أسبوع البيئة الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة بالتعاون مع البلدية وإدارة التعليم تحت شعار ( بيئتك تعرفك ) .

وأشاد بجهود مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالبكيرية في سبيل تعزيز مفهوم المحافظة على البيئة على مختلف الأصعدة .

من جانبه استعرض مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالبكيرية المهندس بدر الحربي أبرز برامج المكتب خلال الفترة المنصرمة لهذا العام ، وأهم البرامج والأنشطة التي ستنفذ خلال هذا الأسبوع من حملات للتشجير وتوزيع البذور وتنظيف المتنزهات والحدائق علاوة على الرسائل التوعوية بمختلف المنصات والوسائل بمشاركة القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات البيئية والمهتمين .

// انتهى //

16:34ت م

0156





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تدشين فعاليات أسبوع البيئة بالبكيرية تحت شعار ( بيئتك تعرفك ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.