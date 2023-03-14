السعودية اليوم / طلبة المملكة يحصدون جميع الميداليات الذهبية في منافسات أولمبياد الكيمياء والرياضيات الخليجي



الرياض 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واس

حصد طلاب وطالبات المملكة جميع الميداليات الذهبية في منافسات أولمبياد الكيمياء والرياضيات، الذي أُقيم في مملكة البحرين، ونظمه مكتب التربية العربي لدول الخليج، محققين 5 ميداليات ذهبية، و5 ميداليات فضية؛ بمشاركة أكثر من 50 طالباً وطالبة من المرحلة الثانوية.

وحصل طلبة المملكة المشاركون في أولمبياد الكيمياء على 4 ميداليات، حيث حقّق كل من: محمد سليمان الهدلق، وعلي حبيب الصالح من إدارة تعليم منطقة الرياض الميدالية الذهبية، فيما نال عبدالله أمين الممتن، وحسن عبدالجليل الخليفة من تعليم المنطقة الشرقية الميدالية الفضية.

ونال طلاب وطالبات المملكة المشاركون في أولمبياد الرياضيات 6 ميداليات، حيث فاز كل من؛ عبدالرحمن ثامر عبدالرحمن نصيف، ومحمد ربيع حمزة حافظ من إدارة تعليم المدينة المنورة، وإياد علي عبدالجليل من إدارة تعليم المنطقة الشرقية على الميدالية الذهبية، فيما حصل معاذ سعيد عايض القحطاني، وعبد الكريم عبد الله سالم السالم، إضافة للطالبة جنى علي سعد الدوسري من إدارة تعليم المنطقة الشرقية على الميدالية الفضية.

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16:27ت م

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