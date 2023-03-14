السعودية اليوم / فرع وزارة البيئة بالشرقية ينفذ حملة رقابية على سوق الخضار المركزي بالدمام



الدمام 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واس

نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية حملة رقابية على سوق الخضار المركزي بالدمام ومنافذ البيع والتخزين.

وأوضح مدير الفرع المهندس عامر المطيري أن هذه الحملة والحملات القادمة تأتي في إطار تعزيز مسؤولية متداولي الغذاء بالالتزام بالممارسات والاشتراطات الصحية، وذلك لضمان وصول غذاء آمن وسليم لأفراد المجتمع، كذلك للتأكد من صحة وسلامة الخضار والفواكه المعروضة في الأسواق، كما تهدف إلى التأكد من وجود نظام فاعل لتتبع استيراد الخضار ومعرفة مصادرها والحد من عمليات الغش والتدليس .

وبين أن الحملة أسفرت عن تحفظ على أكثر من طن ونصف من الخضار والفواكه صالحة للاستخدام، وتسليمها إلى جمعية حفظ النعمة ( إطعام )

وأكد أن الحملات الميدانية التفتيشية والرقابية مستمرة على جميع الأسواق بالمنطقة داعيًا المخالفين لضرورة التقيد بالأنظمة واللوائح المعمول بها، وإزالة جميع المخالفات بالسوق والتشوه البصري ومنع الباعة الجائلين والمخالفين .

// انتهى //

16:17ت م

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