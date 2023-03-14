السعودية اليوم / وصول الطائرة الإغاثية الـ16 إلى مطار غازي عنتاب ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا



غازي عنتاب 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واس

وصلت اليوم الطائرة الإغاثية

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

15:57ت م

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غازي عنتاب 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واسوصلت اليوم الطائرة الإغاثية السعودية السادسة عشرة إلى مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا، تحمل على متنها 86 طناً و 19 كيلو غراماً من المواد الإيوائية.ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.// انتهى //15:57ت م0147

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