السعودية اليوم / أمانة جدة تُصادر طنًا من خضروات الباعة الجائلين في بلدية البلد



جدة 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واس

صادرت أمانة محافظة جدة بنطاق بلدية البلد أكثر طنا من الخضروات والفواكه، وذلك ضمن أعمال الرقابة لمنع المخالفات والحد من الظواهر السلبية على الطرق وداخل الأحياء السكنية.

وحذرت الأمانة من ظاهرة البيع العشوائي، مؤكدة استمرار جولاتها الرقابية لرصد الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة والحد من الظواهر السلبية، والعمل على تحسين المشهد الحضري.

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15:53ت م

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