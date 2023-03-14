السعودية اليوم / فرع الهلال الأحمر بجازان ينفذ فرضية إسعافية



جيزان 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واس

نفّذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة اليوم، فرضية إسعافية لحادث مركبة من نوع "باص" يوجد به ١٠ مصابين ، بمشاركة الإسعاف الجوي .

وأوضح مدير الفرع الدكتور عادل عريشي، أنه تم تفعيل خطة إدارة الحدث الافتراضي بإغلاق الموقع ووضع منطقة لتمركز الآليات المشاركة وعلى الفور تم تأمين الموقع من قبل أمن الطرق حيث باشرت القيادة الميدانية والفرق الإسعافية الحالات وفرزها والتعامل معها ونقلها.

وأشار إلى أن هذه الفرضية تأتي لرفع الجاهزية والوقوف على حالة الاستعداد لدى الفرق الإسعافية والطبية بالمنطقة في حال وجود حوادث مماثلة لا قدر الله.

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15:49ت م

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