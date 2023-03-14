السعودية اليوم / عقد الاجتماع التنسيقي الثاني لمديري أجهزة مكافحة المخدرات في دول مجلس التعاون



فيينا 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واس

عُقد اليوم , الاجتماع التنسيقي الثاني لمديري أجهزة مكافحة المخدرات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على هامش أعمال الدورة السادسة والستين للجنة المخدرات التي تعقد بمبنى الأمم المتحدة في فيينا خلال الفترة من 13 - 17 مارس.

تم خلال الاجتماع الوقوف على المواضيع المطروحة على جدول أعمال الدورة السادسة والستين للجنة المخدرات وتبادل وجهات النظر بخصوصها، بما في ذلك تنفيذ المعاهدات الدولية لمراقبة المخدرات ومتابعة جميع الالتزامات الواردة في الإعلان الوزاري الصادر في عام 2019م، من أجل التصدي لمشكلة المخدرات العالمية ومواجهتها، بالإضافة إلى استعراض جهود دول المجلس المبذولة في مجال مكافحة المخدرات. كما قدمت البعثة تقريرا مرحليا عن أهم إنجازاتها والمشاريع التي تعمل عليها حاليا.

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15:42ت م

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