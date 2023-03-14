السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بحائل توقع اتفاقية لتهيئة المساجد لذوي الإعاقة



حائل 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واس

وقع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة حائل أمس، اتفاقية تهيئة المساجد في حائل لمسارات ذوي الإعاقة مع نادي الطائي بالمنطقة ، بحضور مدير الفرع الشيخ محمد السميري ورئيس مجلس إدارة نادي الطائي تركي الضبعان .

وتهدف الاتفاقية إلى تهيئة جوامع ومساجد منطقة حائل بمسارات خاصة لخدمة ذوي الإعاقة والتعاون بخصوص المساجد غير المهيئة لمسارات ذوي الإعاقة وتفعيل الخدمات من خلال ضوابط ومعايير هندسية تقرها جهات الاختصاص ويتم تنفيذها من خلال نادي الطائي بالتعاون مع فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في حائل.

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15:24ت م

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