شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مفاجآت بالجملة في تشكيل النصر الرسمي لمواجهة أبها في كأس خادم الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدير الفني رودي جارسيا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة أبها في الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في المواجهة التي ستقام اليوم الثلاثاء ضمن فعاليات البطولة المحلية والتي ستقام على ملعب مرسول بارك.

تشكيل النصر الرسمي

ويقود الهجوم في مباراة اليوم بين النصر وأبها من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وسامي النجعي ومحمد خليل مران وتحتهم عبدالرحمن غريب وبجواره عبدالمجيد الصليهم وعبدالله الخيبيري، وجاء تشكيل النصر على النحو التالى:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: عبدالاله العمري – سلطان الغنام ــ ألفارو جونزاليز ــ جيسلان كونان

خط الوسط: عبدالمحيد الصليهم ــ عبد الرحمن غريب – عبد الله الخيبري.

خط الهجوم: محمد خليل مران ــ كريستيانو رونالدو ــ سامي النجعي.

رونالدو يقود تشكيل النصر المتوقع أمام أبها بكأس خادم الحرمين الشريفين من هو معلق مباراة النصر وأبها اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين

وتنقل فعاليات مباراة النصر وأبها عبر قناة SSC HD1 ويتولى التعليق عليها المعلق الرياضي جعفر الصليح.