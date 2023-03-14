شكرا لقرائتكم خبر عن جارسيا يعلن تشكيل النصر أمام أبها بكأس خادم الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة أبها، في ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المقرر أن يستضيف النصر نظيره أبها، على ملعب مرسول بارك، في الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، في ربع نهائي البطولة.

وجاء تشكيل النصر كالآتي:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: عبدالاله العمري – سلطان الغنام ــ ألفارو جونزاليز ــ جيسلان كونان

خط الوسط: عبدالمحيد الصليهم ــ عبد الرحمن غريب – عبد الله الخيبري.

خط الهجوم: محمد خليل مران ــ كريستيانو رونالدو ــ سامي النجعي.

وقرر جارسيا الاحتفاظ بخدمات البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم الفريق، على دكة البدلاء خاصةً بعد تعافيه مؤخرًا من الإصابة وعودته من بلاده خلال الساعات الماضية.