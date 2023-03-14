شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يقود تشكيل النصر المتوقع أمام أبها بكأس خادم الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني، لمواجهة أبها اليوم الثلاثاء على ملعب مرسول بارك، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

واستقر رودي جارسيا المدير الفني للنصر، على التشكيل الذي سيخوض به اللقاء، والذي يسعى للمنافسة على لقبها خلال الموسم الجاري.

وينوي جارسيا الدفع بالبرتغالي كريستيانو رونالدو بجوار البرازيلي أندرسون تاليسكا في قيادة الهجوم أمام أبها، لزيادة الفاعلية الهجومية.

وعاد أندرسون تاليسكا لقائمة النصر بعد تعافيه من الإصابة، كما شارك في مران أمس عقب وصوله من البرازيل، حيث يعد من العناصر الأساسية.

ومن المقرر أن يعوض عبد المجيد الصليهم زميله لويس جوستافو الغائب بسبب الإصابة، فيما سيغيب أيمن يحيى لعدم تعافيه من الإصابة.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل النصر كالآتي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: كونان، ألفارو، عبد الإله العمري، سلطان الغنام.

خط الوسط: عبد الله الخبيري، عبد المجيد الصليهم، عبد الرحمن غريب، سامي النجعي، تاليسكا.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.