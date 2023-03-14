شكرا لقرائتكم خبر عن من هو معلق مباراة النصر وأبها اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل البعض من محبي الكرة العربية والسعودية في كل مكان من معرفة ماهو معلق مباراة النصر وأبها ضمن فعاليات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في المواجهة التي ستقام اليوم الثلاثاء الموافق الرابع عشر من شهر مارس الجارى.

وتقام اليوم مباراة النصر وأبها على ملعب مرسول بارك معقل فريق النصر في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة وقطر.

النصر وأبها

ويسعى الفريق النصراوي من تحقيق الفوز والانتصار وتحقيق التأهل إلى الدور نصف النهائي بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث يقود الهجوم في مباراة اليوم وجاء تشكيل النصر المتوقع لمواجهة أبها على النحو التالى:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: كونان – ألفارو جونزاليس – عبدالإله العمري – سلطان الغنام

خط الوسط: عبدالله الخبيري – عبدالمجيد الصليهم – عبدالرحمن غريب – سامي النجعي – أندرسون تاليسكا

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو

معلق مباراة النصر وأبها

وأعلنت شبكة قنوات السعودية الرياضية الناقل الوحيد والحصرى لمباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين حيث أعلنت تولى تعليق مباراة النصر وأبها إلى المعلق الرياضي مشاري القرني عبر قناة SSC HD1.ش