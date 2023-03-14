شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم لاتفي لمباراة النصر وأبها وروماني للهلال أمام الفتح بكأس خادم الحرمين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم حكام مباريات دور ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يدير مباراة النصر وأبها طاقم لاتفي فيما يقود طاقم تحكيم روماني مباراة الهلال والفتح.

وقررت اللجنة، تعيين طاقم تحكيم لاتفي لقيادة مواجهة النصر وأبها اليوم الثلاثاء على ملعب مرسول بارك، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين.

وسيقود اللقاء أندريس تريمانيس، وسيعاونه الثنائي هارالدس جوديرماتيس وأليكساي سباسجونيكوفس، على أن يكون السعودي شكري الحنفوش حكما رابعا.

فيما يقود مباراة الهلال والفتح، طاقم روماني بقيادة رادو بتريسكو، ويساعده خورخي سباستيان وجريجوري ميركيا، والسعودي عبد الله الشهري سيكون حكما رابعا.

ويدير مواجهة الوحدة والباطن، طاقم تحكيم سعودي بقيادة سلطان الحربي، وسيعاونه الثنائي عمر الجمل وعيسى الخيبري، على أن يكون محمد الحربي حكما رابعا.